Новости часа: более 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 86,5 тысячи семей создали в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Искусственный интеллект начинают использовать в лабораторной службе Москвы. Заммэра города Анастасия Ракова подчеркнула, что столица делает все, чтобы врачи могли использовать для лечения пациентов самые современные инструменты.

Метель и сильный ветер обещают в Москве в течение 23 января. О погодных условиях предупредили синоптики.