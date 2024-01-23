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Новости

23 января, 12:00

Общество

Новости часа: более 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году – Собянин

Новости часа: более 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году – Собянин

Собянин: башня "Око" – самая популярная выездная площадка для регистрации брака

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Собянин: 16,3 тыс жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Специалисты провели более 3 млн анализов качества столичной воды в 2023 году

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 86,5 тысячи семей создали в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Искусственный интеллект начинают использовать в лабораторной службе Москвы. Заммэра города Анастасия Ракова подчеркнула, что столица делает все, чтобы врачи могли использовать для лечения пациентов самые современные инструменты.

Метель и сильный ветер обещают в Москве в течение 23 января. О погодных условиях предупредили синоптики.

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