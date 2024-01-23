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23 января, 07:45

Новости

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Собянин: 16,3 тыс жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Специалисты провели более 3 млн анализов качества столичной воды в 2023 году

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 в районе Метрогородок

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов внедрили на ТЭЦ-23 в Метрогородке. Она обеспечивает теплом и электричеством районы востока, северо-востока и центра столицы.

На ТЭЦ-23 идет большая модернизация и замена оборудования, рассказал Сергей Собянин. Уже установлены восемь новых турбин, практически в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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