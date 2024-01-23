23 января, 00:00Культура
Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) выросло в 2023 году до 228. Об этом заявил Сергей Собянин.
В Бирюлеве Восточном по программе реновации строители завершили возведение нового жилого дома на 232 квартиры. Это информация Депстроя Москвы.
Вход в музей главных оружейных реликвий армии будет бесплатным для студентов 25 января, сообщает пресс-служба Музея Победы.