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Новости

23 января, 00:00

Культура

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Специалисты провели более 3 млн анализов качества столичной воды в 2023 году

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 в районе Метрогородок

Новости часа: 855 семей переезжают в ЖК на Открытом шоссе по программе реновации

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции столичной ТЭЦ-23

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) выросло в 2023 году до 228. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Бирюлеве Восточном по программе реновации строители завершили возведение нового жилого дома на 232 квартиры. Это информация Депстроя Москвы.

Вход в музей главных оружейных реликвий армии будет бесплатным для студентов 25 января, сообщает пресс-служба Музея Победы.

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