Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 16:00

Транспорт

Собянин: в Московском метрополитене за 10 лет создано свыше 30 тыс новых рабочих мест

Собянин: в Московском метрополитене за 10 лет создано свыше 30 тыс новых рабочих мест

Новости часа: московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Новости часа: в Москве выросло производство медоборудования

Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

Новости часа: новый корпус детской поликлиники открыли в Бескудниковском районе

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Собянин рассказал о крупнейших электронных проектах Москвы

Школа с дошкольным отделением на 225 мест появилась в поселении Десеновское

За последние 10 лет Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы, сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале. По его словам, за это время в метро создали 31 260 новых рабочих мест.

Мэр города отметил, что только благодаря Большой кольцевой линии появилось свыше шести тысяч вакансий. По его словам, самыми популярными профессиями в последние годы стали водитель трамвая, машинист электропоезда, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, тоннельный рабочий и обходчик пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика