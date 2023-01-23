Собянин: в Московском метрополитене за 10 лет создано свыше 30 тыс новых рабочих мест

За последние 10 лет Московский метрополитен стал одним из крупнейших работодателей столицы, сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале. По его словам, за это время в метро создали 31 260 новых рабочих мест.

Мэр города отметил, что только благодаря Большой кольцевой линии появилось свыше шести тысяч вакансий. По его словам, самыми популярными профессиями в последние годы стали водитель трамвая, машинист электропоезда, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, тоннельный рабочий и обходчик пути.

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