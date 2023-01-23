Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Новый корпус детской поликлиники открылся в Бескудниковском районе. 23 января там уже приняли первых пациентов. Одновременно с этим в Москве завершили реконструкцию еще двух детских поликлиник – в Кузьминках и Бибиреве. Все они соответствуют новому московскому стандарту, рассказал Сергей Собянин.

Он добавил, что суммарно три поликлиники смогут обслуживать примерно 40 тысяч юных пациентов. Планировка зданий устроена так, чтобы минимизировать вероятность образования очередей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.