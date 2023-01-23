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Новости

23 января, 14:30

Происшествия

Новости часа: в Москве выросло производство медоборудования

Новости часа: в Москве выросло производство медоборудования

Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

Новости часа: новый корпус детской поликлиники открыли в Бескудниковском районе

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Собянин рассказал о крупнейших электронных проектах Москвы

Школа с дошкольным отделением на 225 мест появилась в поселении Десеновское

Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал об открытии путепровода в Коммунарке

Собянин: В 17-м квартале Некрасовки готовятся к открытию новые детский сад и школа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство медоборудования в Москве за 11 месяцев 2022 года выросло больше, чем на треть. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полиция Железногорска просит местных жителей оставаться дома из-за вооруженного человека на улицах. Об этом заявили в МВД.

В Госдуме предложили убрать полусферы с улиц и заменить ограничители на более заметные конструкции. Документ был отправлен на имя начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова.

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