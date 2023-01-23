Новости часа: в Москве выросло производство медоборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство медоборудования в Москве за 11 месяцев 2022 года выросло больше, чем на треть. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полиция Железногорска просит местных жителей оставаться дома из-за вооруженного человека на улицах. Об этом заявили в МВД.

В Госдуме предложили убрать полусферы с улиц и заменить ограничители на более заметные конструкции. Документ был отправлен на имя начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова.