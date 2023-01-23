Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Производство медицинского оборудования в Москве за 11 месяцев 2022 года выросло больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На данный момент более сотни столичных предприятий выпускают наборы первой помощи, аппараты для искусственной вентиляции легких и реанимации, и даже медицинскую мебель. Город оказывает поддержку бизнесу в виде подбора места для производства, целевых субсидий и льготных кредитов. За консультацией можно обратиться в Центр поддержки промышленности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.