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Новости

23 января, 13:45

Новости

Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

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Производство медицинского оборудования в Москве за 11 месяцев 2022 года выросло больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На данный момент более сотни столичных предприятий выпускают наборы первой помощи, аппараты для искусственной вентиляции легких и реанимации, и даже медицинскую мебель. Город оказывает поддержку бизнесу в виде подбора места для производства, целевых субсидий и льготных кредитов. За консультацией можно обратиться в Центр поддержки промышленности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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