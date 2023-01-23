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Новости

23 января, 13:00

Происшествия

Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

Новости часа: новый корпус детской поликлиники открыли в Бескудниковском районе

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Собянин рассказал о крупнейших электронных проектах Москвы

Школа с дошкольным отделением на 225 мест появилась в поселении Десеновское

Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал об открытии путепровода в Коммунарке

Собянин: В 17-м квартале Некрасовки готовятся к открытию новые детский сад и школа

Более 156 тысяч подарков собрали волонтеры жителям новых регионов страны

Новости часа: Москва представит двигатель для гоночного электромобиля в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Северном Кавказе предотвратили теракт, который готовили при участии киевских спецслужб. Об этом заявили в ФСБ.

В Подмосковье выясняют причины пожара на заводе в городе Рошале. Об этом сообщили в МЧС.

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