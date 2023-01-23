Новости часа: 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 40 тысяч детей получат медицинскую помощь в новых поликлиниках Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Северном Кавказе предотвратили теракт, который готовили при участии киевских спецслужб. Об этом заявили в ФСБ.

В Подмосковье выясняют причины пожара на заводе в городе Рошале. Об этом сообщили в МЧС.