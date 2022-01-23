В Москве запустили электронный проект "Город заданий"

15:15
В Москве запустили новый электронный проект "Город заданий", сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"С помощью платформы пользователи могут лично участвовать в улучшении городской среды. Для этого необходимо выполнять различные онлайн- и офлайн-задания, сформированные органами исполнительной власти", – написал мэр.
Собянин отметил, что среди них – сдача на утилизацию новогодних елок, работа с системой городского видеонаблюдения, фотосъемка различных объектов на территории Москвы, проведение опросов в парке.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в проекте с помощью логина и пароля от личного кабинета на mos.ru, выбрать задание и, если необходимо, пройти обучения. После выполнения задания баллы начислят автоматически.
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