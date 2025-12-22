Форма поиска по сайту

22 декабря, 19:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: москвичи победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике

Сергей Собянин: москвичи победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике

Личный блог Сергея Собянина появился в мессенджере MAX

Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы в преддверии Нового года

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды москвичам

Собянин рассказал, какие дорожные объекты построят около станции "Ильинская"

Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником

Собянин: 11 всесезонных спортплощадок нового формата создали в этом году

Сергей Собянин: московские волонтеры доставили подарки детям в новые регионы

Собянин: на станциях метро Москвы установят турникеты местного производства

Собянин утвердил проект планировки нового участка автотрассы

Московские школьники стали победителями первой Открытой всероссийской олимпиады по робототехнике, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, они завоевали 19 дипломов победителей и 47 – призеров. Это более 70% всех наград.

Финальные состязания прошли на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево". Школьники соревновались по двум направлениям: беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиеобществотехнологиивидеоРоман Карлов

