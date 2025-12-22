Сергей Собянин: москвичи победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике

Московские школьники стали победителями первой Открытой всероссийской олимпиады по робототехнике, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, они завоевали 19 дипломов победителей и 47 – призеров. Это более 70% всех наград.

Финальные состязания прошли на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево". Школьники соревновались по двум направлениям: беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.