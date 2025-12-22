22 декабря, 19:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: москвичи победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике
Московские школьники стали победителями первой Открытой всероссийской олимпиады по робототехнике, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, они завоевали 19 дипломов победителей и 47 – призеров. Это более 70% всех наград.
Финальные состязания прошли на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево". Школьники соревновались по двум направлениям: беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника.
