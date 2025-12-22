Собянин рассказал, какие дорожные объекты построят около станции "Ильинская"

Возле будущей станции метро "Ильинская" Рублево-Архангельской линии появится новая дорожная инфраструктура, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В районе планируют построить совмещенный путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе в сторону Московской области, а также путепровод и дублер для съезда к будущему транспортному узлу "Ильинская". Кроме того, планируется возвести эстакаду от станции до Новорижского шоссе и обустроить локальные дорожные развязки и проезды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.