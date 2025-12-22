Собянин: 11 всесезонных спортплощадок нового формата создали в этом году

11 всесезонных спортивных площадок нового формата появились в этом году в Москве на месте устаревших или пустовавших зон. Об особенностях таких объектов рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, главное их достоинство – универсальность. Современные технологии позволяют быстро менять режим – из зимнего в летний и обратно.

В 5 округах созданы хоккейные коробки площадью почти 2 тысячи квадратных метров. По стандартам КХЛ они подходят для соревнований районного и городского уровня. На остальных площадках катки поменьше. Там также можно заниматься керлингом, мини-хоккеем, фигурным катанием и просто кататься на коньках.

