Более 100 тыс специалистов обеспечивают теплом потребителей в Москве

120 тысяч специалистов в столице обеспечивают теплом и электричеством миллионы потребителей. Такие данные привел Сергей Собянин в своем поздравлении энергетиков с профессиональным праздником.

По его словам, в ближайшие годы перед энергетиками стоят масштабные задачи строительства новых генерирующих мощностей и магистральной линии электропередачи. Эти проекты позволят сформировать стратегический резерв мощности.

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