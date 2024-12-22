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22 декабря, 18:30

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Более 100 тыс специалистов обеспечивают теплом потребителей в Москве

Более 100 тыс специалистов обеспечивают теплом потребителей в Москве

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120 тысяч специалистов в столице обеспечивают теплом и электричеством миллионы потребителей. Такие данные привел Сергей Собянин в своем поздравлении энергетиков с профессиональным праздником.

По его словам, в ближайшие годы перед энергетиками стоят масштабные задачи строительства новых генерирующих мощностей и магистральной линии электропередачи. Эти проекты позволят сформировать стратегический резерв мощности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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