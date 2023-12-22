Москва победила в федеральном конкурсе "Молодежная столица России". Вместе с тем это звание получил город Владивосток. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В столице проживают больше трех миллионов молодых людей. У молодежи Москвы есть все возможности для развития: ведущие учебные заведения, инновационные площадки, масштабные события и многое другое.

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