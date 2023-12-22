Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 17:15

Город

Новости часа: в Москве выделили дополнительные деньги для помощи в реабилитации инвалидов

Новости часа: в Москве выделили дополнительные деньги для помощи в реабилитации инвалидов

Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в столице

Собянин и Белозеров открыли новый вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Новости часа: строительство и реконструкцию восьми городских вокзалов завершат в 2024 году

Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

Собянин открыл интеграционный вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Новости часа: Собянин рассказал о новом вестибюле на городском вокзале в Зеленограде

Собянин и Белозеров открыли интеграционный вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве выделили дополнительные деньги на компенсации за средства реабилитации инвалидов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Тушине отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы. О проведенных работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

Инфоцентр для туристов открыли в парке развлечений "Остров Мечты". Об этом сообщил комитет по туризму.

Читайте также
мэр МосквыгородтуризмвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика