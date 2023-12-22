Новости часа: в Москве выделили дополнительные деньги для помощи в реабилитации инвалидов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве выделили дополнительные деньги на компенсации за средства реабилитации инвалидов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Тушине отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы. О проведенных работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

Инфоцентр для туристов открыли в парке развлечений "Остров Мечты". Об этом сообщил комитет по туризму.