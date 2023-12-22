Новости часа: строительство и реконструкцию восьми городских вокзалов завершат в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство и реконструкцию восьми городских вокзалов завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве используют уникальную технологию цифрового паспорта зданий. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера понедельника, 25 декабря. Об этом предупредил Гидрометцентр.