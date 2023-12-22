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Новости

Новости

22 декабря, 15:45

Общество

Новости часа: строительство и реконструкцию восьми городских вокзалов завершат в 2024 году

Новости часа: строительство и реконструкцию восьми городских вокзалов завершат в 2024 году

Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

Собянин открыл интеграционный вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Новости часа: Собянин рассказал о новом вестибюле на городском вокзале в Зеленограде

Собянин и Белозеров открыли интеграционный вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

Новости часа: Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов

Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство и реконструкцию восьми городских вокзалов завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве используют уникальную технологию цифрового паспорта зданий. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера понедельника, 25 декабря. Об этом предупредил Гидрометцентр.

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