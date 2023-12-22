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22 декабря, 15:15

Транспорт

Собянин открыл интеграционный вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Собянин открыл интеграционный вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

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На городском вокзале Зеленоград-Крюково открыли новый вестибюль. По нему можно перейти с платформы МЦД-3 к автобусным остановкам в два раза быстрее, чем раньше. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления Российских железных дорог Олег Белозеров.

Вокзал – главный пересадочный узел в Зеленограде. Ежедневно им пользуются более 40 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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