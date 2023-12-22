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Новости

22 декабря, 12:45

Город

Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

Новости часа: Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов

Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

Мост через канал имени Москвы отремонтировали в столице

Собянин рассказал, как торговые центры, рестораны и кафе украсили к Новому году

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера

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Новости часа: Собянин утвердил планировку прилегающей к МЦД-3 территории около реки Яузы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 72 тысяч магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице провели комплексный мониторинг качества работы сервисов искусственного интеллекта в медицине. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Трамвайную линию и московский городской вокзал построят у станции МЦД-3 "Останкино". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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