Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 72 тысяч магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице провели комплексный мониторинг качества работы сервисов искусственного интеллекта в медицине. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Трамвайную линию и московский городской вокзал построят у станции МЦД-3 "Останкино". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.