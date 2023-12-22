22 декабря, 12:45Город
Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 72 тысяч магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В столице провели комплексный мониторинг качества работы сервисов искусственного интеллекта в медицине. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Трамвайную линию и московский городской вокзал построят у станции МЦД-3 "Останкино". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.