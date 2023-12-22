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22 декабря, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов

Новости часа: Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов

Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

Мост через канал имени Москвы отремонтировали в столице

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов. В 2023 году технические средства реабилитации получили 170 тысяч жителей.

На северо-западе столицы отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 33 тысяч семейных ипотек выдали в Москве за 10 месяцев 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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