Новости часа: Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов. В 2023 году технические средства реабилитации получили 170 тысяч жителей.

На северо-западе столицы отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 33 тысяч семейных ипотек выдали в Москве за 10 месяцев 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.