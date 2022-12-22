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Три новых электродепо построят в столице до конца 2023 года – Собянин

Три новых электродепо построят в столице до конца 2023 года – Собянин

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Три новых электродепо построят в столице до конца 2023 года. В Москве растет количество станций и линий метро, а вместе с этим увеличивается и количество поездов. Им требуется инфраструктура для ночного отстоя, ремонта и обслуживания.

Как отметил Серей Собянин, на юго-востоке строится депо "Нижегородское, в него будут сразу заходить около 30 составов. На западе возводят электродепо "Аминьевское", третье депо – "Южное".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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