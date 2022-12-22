Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон столицы

На месте бывших промзон в Москве построят новые кварталы. Сергей Собянин заявили, что утвердили еще три проекта по программе комплексного развития территорий.

Так, в Западном Дегунине построят жилые дома, в том числе по программе реновации, школы и детские сады, магазины и ФОК. А в Свиблове появится новый Гостиничный комплекс, ФОК и торговый центр. В Бабушкинском районе будет новое жилье, физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад, школа, а также школа искусств.

В новых районах появится 11 тысяч рабочих мест. В общей сложности планируют построить около 735 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Объем инвестиций составит около 69 миллиардов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.