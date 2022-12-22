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Происшествия

Новости часа: Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в Москве

Новости часа: Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в Москве

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Новости часа: москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря

Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы

Новости часа: Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию

Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

Новости часа: в Москве создадут один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров

Собянин присвоил "АИР Магистраль" статус якорного резидента технопарка "Мосгормаш"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в разных районах Москвы. Ими стали Дегунино-Лихоборы, Северянин и Свиблово.

СК установит причастных к обстрелу в Донецке, где был ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщили в ведомстве.

Госдума принял закон, регулирующий работу такси. Он предполагает создание реестра и определяет, кто может работать водителем.

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