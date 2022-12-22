Новости часа: Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в разных районах Москвы. Ими стали Дегунино-Лихоборы, Северянин и Свиблово.

СК установит причастных к обстрелу в Донецке, где был ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщили в ведомстве.

Госдума принял закон, регулирующий работу такси. Он предполагает создание реестра и определяет, кто может работать водителем.