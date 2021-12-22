Собянин вручил государственные награды за вклад в борьбу с COVID-19

В Москве вручили государственные награды за вклад в борьбу с пандемией, а именно – за работу в инфекционном корпусе в поселении Вороновском. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин.

Мэр наградил медиков, а также соцработников за их важнейший труд.

Центр инфекционных болезней "Вороновское" построили весной прошлого года на территории ТиНАО. Всего это около 50 одноэтажных зданий плюс 14 секций общежитий для медиков в два-три этажа. Все работы были завершены в беспрецедентно короткие сроки – всего за пять недель.

Также Сергей Собянин наградил рабочих, которые строили эти здания, за огромный труд, проделанный в такое непростое время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.