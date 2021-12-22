Собянин рассказал о расширении возможностей школьного образования

В Москве большинство старшеклассников получат возможность обучаться в предпрофессиональных классах, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Мы открыли новые виды предпрофессиональных классов – предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной специализации старшеклассники получили возможность выбирать новые направления – атомные и курчатовские классы. Стало больше популярных ИТ-классов. К проекту присоединилось уже 75 школ", – сказал мэр.

По его словам, в предпрофессиональных классах занимается половина всех старшеклассников Москвы. И в ближайших планах – предоставить такую возможность большинству учащихся старших классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.