Москвичи будут получать медпомощь в шаговой доступности от дома – Собянин

14:30
Москвичи будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
По его словам, в столице откроются около 30 новых поликлиник. Они появятся в районах, где их объективно не хватает.
"После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это таких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ: "Да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую современную поликлинику", – заявил Собянин.
Новый стандарт московских поликлиник позволит поднять уровень медицинской помощи. Уже завершился ремонт в 35 зданиях. В следующем году планируется закончить реконструкцию еще 50 медучреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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