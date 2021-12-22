Собянин выделил 7,8 млрд руб на финансирование школ и детских садов

Столичные школы и детские сады получат дополнительные средства. Правительство Москвы выделит на повышение нормативов финансирования около 8 миллиардов рублей. Постановление подписал Сергей Собянин.

С января городские выплаты на каждого ученика вырастут. На школьника с 1-го по 4-й класс Москва выделяет 139 тысяч рублей, с 5-го по 9-й класс – 160 тысяч рублей, а на ученика 10–11-го класса – 180 тысяч рублей.

На ребенка, который ходит в детский сад на полный день, выплата составит 191 тысячу рублей, а на дошкольника из группы кратковременного пребывания – 77 тысяч рублей.

Индексация нормативов позволит поддерживать высокий уровень образования детей в столице, а также повысить зарплаты учителям и воспитателям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.