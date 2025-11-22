Сергей Собянин рассказал о пяти новых проектах КРТ в Москве

Пять новых проектов комплексного развития территорий Москвы дадут городу 23 тысяч рабочих мест, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. В районе Строгино появится школа на 1 000 учеников, детский сад, спорткомплекс с гостиницей и технопарк.

В районе Люблино построят торгово-деловой центр, детскую стоматологию, ледовую арену и спорткомплекс. В Марьиной Роще в "Огородном проезде", планируются технопарки, торговые центры, отделения банков, кафе и рестораны. В Гольянове построят комплекс зданий для предприятий легкой и электронной промышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.