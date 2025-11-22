Собянин: согласована архитектурная концепция станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро

Согласована архитектурная концепция станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Одним из акцентов станет художественное панно на путевых стенах, выполненное в технике мозаики.

Сейчас на площадке будущей станции завершили разработку грунта котлована и приступили к земляным работам на участке оборотных тупиков. Почти наполовину закончили монолит станционного комплекса. Всего Бирюлевская линия будет включать 10 станций.

