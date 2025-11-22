Собянин: московские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Студенты столичных колледжей победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена", рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Лучшими стали 18 москвичей, еще 25 ребят получили дипломы призеров.

Финальное состязание прошло в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие 600 студентов из 63 регионов. Чтобы пройти в финал, студентам колледжей нужно было разработать социально значимый проект по одному из 12 конкурсных направлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.