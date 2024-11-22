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22 ноября, 22:00

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Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на ближайшие три года

Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на ближайшие три года

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Закон о бюджете Москвы на ближайшие три года подписал Сергей Собянин. Согласно документу, в 2025-м доходы составят 5,1 триллиона рублей. Расходы почти 5,6 триллиона. Дефицит предполагается в размере 461 миллиарда рублей.

Темп роста доходов в течение трех лет может составить около 6% ежегодно. А в целом бюджет традиционно будет инвестиционным и социальным. Он направлен на поддержку москвичей, учитывает планы развития города, а также систем образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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