Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на ближайшие три года

Закон о бюджете Москвы на ближайшие три года подписал Сергей Собянин. Согласно документу, в 2025-м доходы составят 5,1 триллиона рублей. Расходы почти 5,6 триллиона. Дефицит предполагается в размере 461 миллиарда рублей.

Темп роста доходов в течение трех лет может составить около 6% ежегодно. А в целом бюджет традиционно будет инвестиционным и социальным. Он направлен на поддержку москвичей, учитывает планы развития города, а также систем образования, здравоохранения, культуры, спорта.

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