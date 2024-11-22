Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 ноября

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России. Все обращения касались основных направлений развития города. Свои вопросы жители могли задать по видеосвязи либо прийти на прием лично.

Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург будет оборудован искусственным интеллектом и специальной быстрой системой прохождения билетов.

На Москву надвигается новая волна непогоды. Завтра, 23 ноября, в столице может выпасть треть месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, сначала это будет дождь со снегом, а затем в столице похолодает.

Ковид может помочь в борьбе с раком. Об этом говорят ученые. Сейчас они проводят исследование, которое должно доказать эффективность методики.