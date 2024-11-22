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Новости

Новости

22 ноября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 ноября

Собянин поручил провести модернизацию конноспортивного комплекса в Ховрине

Новости часа: до конца 2025 года Москва получит еще 10 электросудов

Новости часа: Собянин поручил сдать учебный корпус в Преображенском к 1 сентября 2025 года

Собянин рассказал о планах запуска 35 лыжных трасс с искусственным снегом

Новости часа: 35 трасс с искусственным снегом откроются в Москве зимой

Собянин поручил завершить строительство учебного корпуса в районе Преображенское

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента

Новости часа: в операционных флагманских центров провели более 3 тыс операций

Новости часа: более 2,1 тыс рейсов обслужили летом Северный и Южный речные вокзалы

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России. Все обращения касались основных направлений развития города. Свои вопросы жители могли задать по видеосвязи либо прийти на прием лично.

Российский поезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург будет оборудован искусственным интеллектом и специальной быстрой системой прохождения билетов.

На Москву надвигается новая волна непогоды. Завтра, 23 ноября, в столице может выпасть треть месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, сначала это будет дождь со снегом, а затем в столице похолодает.

Ковид может помочь в борьбе с раком. Об этом говорят ученые. Сейчас они проводят исследование, которое должно доказать эффективность методики.

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