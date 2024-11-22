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22 ноября, 19:15

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Собянин поручил провести модернизацию конноспортивного комплекса в Ховрине

Собянин поручил провести модернизацию конноспортивного комплекса в Ховрине

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Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Все обращения касались основных направлений развития города. Свои вопросы жители могли задать по видеосвязи, либо прийти на прием лично.

Один из вопросов касался конноспортивного комплекса в районе Ховрино. Он открылся в 1980 году, незадолго до начала Олимпиады, и с тех пор его ни разу не ремонтировали. Собянин сообщил, что спортивный объект ждет большое обновление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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