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22 ноября, 17:15

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Собянин рассказал о планах запуска 35 лыжных трасс с искусственным снегом

Собянин рассказал о планах запуска 35 лыжных трасс с искусственным снегом

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Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Все обращения касались основных направлений развития города. Свои вопросы жители могли задать по видеосвязи, либо прийти на прием лично.

Звучали вопросы и по поводу предстоящего зимнего спортивного сезона. Учитель начальных классов Яна Журавлева попросила увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением, которым не страшны перепады погоды. В прошлом сезоне таких трасс было 12.

Собянин сообщил, что меры на этот счет уже приняты. В этом году запустят 35 трасс с искусственным оснежением. Среди основных локаций – Битцевский лес, "Лужники" и Парк 850-летия Москвы. Трассы оснастят инфраструктурой – будет освещение, раздевалки, пункты проката и продажи горячего питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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