22 ноября, 15:15Новости
Собянин поручил завершить строительство учебного корпуса в районе Преображенское
Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России. Строительство новых поликлиник, школ и детских садов и еще десятки важнейших для столицы вопросов обсудил с москвичами мэр.
К градоначальнику обратилась Ирина Деген из района Преображенское с просьбой поскорее закончить строительство и ввести в эксплуатацию учебный корпус школы № 1505. Мэр ответил, что строительство ускорят, чтобы 1 сентября следующего учебного года можно было принять детей.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.