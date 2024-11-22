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Новости

22 ноября, 15:15

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Собянин поручил завершить строительство учебного корпуса в районе Преображенское

Собянин поручил завершить строительство учебного корпуса в районе Преображенское

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента

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Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России. Строительство новых поликлиник, школ и детских садов и еще десятки важнейших для столицы вопросов обсудил с москвичами мэр.

К градоначальнику обратилась Ирина Деген из района Преображенское с просьбой поскорее закончить строительство и ввести в эксплуатацию учебный корпус школы № 1505. Мэр ответил, что строительство ускорят, чтобы 1 сентября следующего учебного года можно было принять детей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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