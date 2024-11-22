Новости часа: в операционных флагманских центров провели более 3 тыс операций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3 тысяч операций сделали в гибридных операционных флагманских центров Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 12 тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья за полгода их работы, сообщили в департаменте здравоохранения.

Открытие катка на ВДНХ в Москве отложили из-за теплой погоды, заявили в администрации площадки.