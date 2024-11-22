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Новости

Новости

22 ноября, 13:45

Новости

Новости часа: в операционных флагманских центров провели более 3 тыс операций

Новости часа: в операционных флагманских центров провели более 3 тыс операций

Новости часа: более 2,1 тыс рейсов обслужили летом Северный и Южный речные вокзалы

Сергей Собянин подвел итоги летней навигации в Москве

Новости часа: первую очередь вокзала в Москва-Сити рассчитывают запустить в 2025 году

Новости часа: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

"Мой район. Новости": Москва-Сити МЦД-1 станет крупнейшим городским вокзалом

Новости часа: венчурные инвесторы получат расширенную финансовую поддержку

Новости часа: поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет

Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Новости часа: Собянин анонсировал расширение программы финподдержки венчурных инвесторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3 тысяч операций сделали в гибридных операционных флагманских центров Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 12 тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья за полгода их работы, сообщили в департаменте здравоохранения.

Открытие катка на ВДНХ в Москве отложили из-за теплой погоды, заявили в администрации площадки.

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