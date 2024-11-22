Новости часа: более 2,1 тыс рейсов обслужили летом Северный и Южный речные вокзалы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Северный и Южный речные вокзалы обслужили более двух тысяч рейсов летом 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С начала года в Москве родились 100 тысяч детей, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Почти 167 тысяч москвичей уже переехали по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.