Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Современное жилье и хоккейный центр построят на территории бывшей промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сезон аренды самокатов и велосипедов завершился в Москве. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

В московских больницах появились роботы-помощники – "робокошки". Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.