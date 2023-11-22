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Новости

Новости

22 ноября, 17:30

Город

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Современное жилье и хоккейный центр построят на территории бывшей промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сезон аренды самокатов и велосипедов завершился в Москве. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

В московских больницах появились роботы-помощники – "робокошки". Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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