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Новости

22 ноября, 17:15

Новости

Новости часа: Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик – Собянин

Новости часа: Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о завершении реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина.

Столичный Дептранс заявил об изменении схемы движения на перекрестке Косинского шоссе и Салтыковской улицы 24 ноября.

Гидрометцентр России предупредил о желтом уровне опасности в Московском регионе, объявленном из-за метели 23 ноября.

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