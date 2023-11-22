Новости часа: Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о завершении реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина.

Столичный Дептранс заявил об изменении схемы движения на перекрестке Косинского шоссе и Салтыковской улицы 24 ноября.

Гидрометцентр России предупредил о желтом уровне опасности в Московском регионе, объявленном из-за метели 23 ноября.