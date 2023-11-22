Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тысячи экспонатов. Часть из них поступила в музеи благодаря самим москвичам – меценатам и дарителям. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 новых электробусов поставили в столицу с начала осени. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В четверг, 23 ноября, в Москве будет затяжная метель. Об этом предупредили синоптики.