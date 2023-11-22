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22 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тысячи экспонатов. Часть из них поступила в музеи благодаря самим москвичам – меценатам и дарителям. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 новых электробусов поставили в столицу с начала осени. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В четверг, 23 ноября, в Москве будет затяжная метель. Об этом предупредили синоптики.

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