Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доходному дому на улице Забелина в Москве вернули исторический облик. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благоустроенная территория "Затерянный город" появилась в Даниловском районе столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Гости Северного речного вокзала в Москве могут бесплатно отправить открытки по России. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.