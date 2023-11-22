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22 ноября, 16:30

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Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доходному дому на улице Забелина в Москве вернули исторический облик. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благоустроенная территория "Затерянный город" появилась в Даниловском районе столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Гости Северного речного вокзала в Москве могут бесплатно отправить открытки по России. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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