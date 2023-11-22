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22 ноября, 15:45

Культура

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На улице Забелина закончили реставрацию Доходного дома Натальи Тюляевой. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве по программе капремонта. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 10 фильмов сняли на территории кинопарка "Москино". Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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