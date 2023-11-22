22 ноября, 15:45Культура
Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На улице Забелина закончили реставрацию Доходного дома Натальи Тюляевой. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве по программе капремонта. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Более 10 фильмов сняли на территории кинопарка "Москино". Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.