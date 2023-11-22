22 ноября, 15:45Город
Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия
В Москве завершили реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Здание построили еще в 1900 году. В настоящее время это объект культурного наследия регионального значения. До революции там были квартиры размером с этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах – отделка потолков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.