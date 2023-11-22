Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 15:45

Город

Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

Собянин заявил о завершении реставрации еще одного объекта культурного наследия

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

В Москве завершили реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Здание построили еще в 1900 году. В настоящее время это объект культурного наследия регионального значения. До революции там были квартиры размером с этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах – отделка потолков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика