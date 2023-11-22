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22 ноября, 15:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам Сергея Собянина, основные строительные работы на станции метро "Тютчевская" планируют закончить в 2024 году.

Полностью российские велосипеды могут появиться на улицах Москвы через два года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Столичный Дептранс призвал водителей отказаться от поездок на авто из-за снегопада 23 ноября.

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