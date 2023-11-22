Новости часа: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Тютчевская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам Сергея Собянина, основные строительные работы на станции метро "Тютчевская" планируют закончить в 2024 году.

Полностью российские велосипеды могут появиться на улицах Москвы через два года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Столичный Дептранс призвал водителей отказаться от поездок на авто из-за снегопада 23 ноября.