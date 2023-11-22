Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 17:15

Новости

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Строительство станции "Тютчевская" на Троицкой линии метро вышло на финишную прямую. Она готова уже на 80%.

Как отметил Сергей Собянин, пройдены все тоннели, работы ведутся на всех станциях. Ожидается, что новая линия метрополитена станет одной из самых протяженных и разгрузит движение по Сокольнической, Бутовской и Калужско-Рижской линиям. Подробнее о ходе работ на Троицком направлении, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоРоман КарловКсения ЧепенкоАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика