Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Строительство станции "Тютчевская" на Троицкой линии метро вышло на финишную прямую. Она готова уже на 80%.

Как отметил Сергей Собянин, пройдены все тоннели, работы ведутся на всех станциях. Ожидается, что новая линия метрополитена станет одной из самых протяженных и разгрузит движение по Сокольнической, Бутовской и Калужско-Рижской линиям. Подробнее о ходе работ на Троицком направлении, – в эфире телеканала Москва 24.