Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Современное жилье и хоккейный центр построят на территории бывшей промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве начали работать снегоплавильные пункты. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.