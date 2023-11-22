22 ноября, 14:30Культура
Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Современное жилье и хоккейный центр построят на территории бывшей промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве начали работать снегоплавильные пункты. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.