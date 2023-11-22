Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство первой очереди Троицкой линии метро близится к завершению. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Билеты на поезда и автобусы "Аэроэкспресса", и электрички ЦППК добавили в приложение "Московский транспорт", пишет столичный департамент транспорта.

В Москве 23 ноября Гидрометцентр прогнозирует желтый уровень опасности из-за метели.