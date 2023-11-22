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22 ноября, 14:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Собянин сообщил, что праздничное освещение в Москве включат в начале декабря

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство первой очереди Троицкой линии метро близится к завершению. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Билеты на поезда и автобусы "Аэроэкспресса", и электрички ЦППК добавили в приложение "Московский транспорт", пишет столичный департамент транспорта.

В Москве 23 ноября Гидрометцентр прогнозирует желтый уровень опасности из-за метели.

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