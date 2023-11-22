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Новости

22 ноября, 13:45

Экономика

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Собянин сообщил, что праздничное освещение в Москве включат в начале декабря

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Москве построили около 140 объектов здравоохранения с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году коллекции музеев Москвы пополнили рекордные 33 тысячи экспонатов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В трех больницах Москвы появились роботы-помощники. За соответствующий интерфейс их уже прозвали "робокошками". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Завод "Москвич" может выйти на самоокупаемость в 2024 году. Об этом сообщили столичные власти.

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