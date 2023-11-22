Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году коллекции музеев Москвы пополнили рекордные 33 тысячи экспонатов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В трех больницах Москвы появились роботы-помощники. За соответствующий интерфейс их уже прозвали "робокошками". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Завод "Москвич" может выйти на самоокупаемость в 2024 году. Об этом сообщили столичные власти.