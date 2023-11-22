22 ноября, 13:45Экономика
Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году коллекции музеев Москвы пополнили рекордные 33 тысячи экспонатов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В трех больницах Москвы появились роботы-помощники. За соответствующий интерфейс их уже прозвали "робокошками". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Завод "Москвич" может выйти на самоокупаемость в 2024 году. Об этом сообщили столичные власти.