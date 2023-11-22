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Новости

22 ноября, 13:30

Общество

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Собянин сообщил, что праздничное освещение в Москве включат в начале декабря

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Москве построили около 140 объектов здравоохранения с 2011 года

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Общественное пространство для спорта и отдыха появится в поселении Сосенском. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

В четверг, 23 ноября, в Москве начнется снегопад, который продлится сутки. Об изменении погодных условий предупредили синоптики.

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