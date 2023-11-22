22 ноября, 13:30Общество
Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Общественное пространство для спорта и отдыха появится в поселении Сосенском. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
В четверг, 23 ноября, в Москве начнется снегопад, который продлится сутки. Об изменении погодных условий предупредили синоптики.