Новости часа: жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилые дома и хоккейный центр построят на месте промзоны Грайвороново. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Общественное пространство для спорта и отдыха появится в поселении Сосенском. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

В четверг, 23 ноября, в Москве начнется снегопад, который продлится сутки. Об изменении погодных условий предупредили синоптики.