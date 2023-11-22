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22 ноября, 12:45

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Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Собянин сообщил, что праздничное освещение в Москве включат в начале декабря

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Москве построили около 140 объектов здравоохранения с 2011 года

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все тоннели Троицкой линии метро пройдены. Она разгрузит Сокольническую линию на 20%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Снегоплавильные пункты в Москве начали работу. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

С начала осени в Москву поставили более 100 новых электробусов. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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