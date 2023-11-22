22 ноября, 12:45Город
Новости часа: Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все тоннели Троицкой линии метро пройдены. Она разгрузит Сокольническую линию на 20%. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Снегоплавильные пункты в Москве начали работу. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
С начала осени в Москву поставили более 100 новых электробусов. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.