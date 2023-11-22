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22 ноября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Мэр Москвы: 154 тыс жителей Мосрентгена получат новую станцию метро

Новости часа: 50 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

Собянин сообщил, что праздничное освещение в Москве включат в начале декабря

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Москве построили около 140 объектов здравоохранения с 2011 года

Новости часа: коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "Тютчевская" готова на 80%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20 тысяч москвичей переехали по программе реновации на юго-востоке столицы. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Семейный досуговый центр построят в Бирюлеве Восточном в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

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