Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "Тютчевская" готова на 80%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20 тысяч москвичей переехали по программе реновации на юго-востоке столицы. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Семейный досуговый центр построят в Бирюлеве Восточном в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.